Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!

25.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:36
Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de öğren saatlerinde korutan bir deprem meydana geldi. Peki, Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de saat 12.37'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,10 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

4.1 şiddetinde olduğu resmi kayıtlara geçen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

İlgili Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'un hangi semtinde deprem oldu? İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde?
İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'un hangi semtinde deprem oldu? İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde?
Son depremler 16 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Son depremler 16 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?
Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Akıncı
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Serdar Aziz Fatih Terim Arda Kardeşler Malcolm Thomas
Daha Fazla Yangın Esenyurt Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 17:36:25. #1.14#
title