Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!
25.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:36
Bingöl'de öğren saatlerinde korutan bir deprem meydana geldi. Peki, Bingöl'de 4.0 şiddetinde deprem oldu! Bingöl'de korkutan deprem!
Bingöl'de saat 12.37'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,10 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?
4.1 şiddetinde olduğu resmi kayıtlara geçen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.