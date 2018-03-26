Bingöl Canlı Hayvan Pazarı Açıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) desteğiyle Bingöl Belediyesi tarafından 1 milyon 779 bin liralık yatırımla 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen canlı hayvan pazarı açıldı.

Merkez Çevreyolu güzergahında yapılan canlı hayvan pazarında besicilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) desteğiyle canlı hayvan pazarının tamamlandığını söyledi.

Pazarda, sağlanan modern ortamla hayvan refahı ön planda tutularak, büyük ve küçükbaş hayvanların satışlarının sağlıklı şekilde gerçekleştirileceğini kaydeden Barakazi, 6 bin 400 metrekarelik alanda kurulan pazarda, müştemilatların yer aldığı 2 bin metrekarelik alanı, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine 10 yıllığına kiraya verdiklerini bildirdi.

Barakazi, pazarda, araç yıkama yeri, gübre çukuru, kapalı ahır, kaba yem deposu, bakıcı evi, karantina ahırının da yer aldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Kentin hayvancılık konusunda eski günlerine dönmesini arzu ediyoruz. Belediye olarak buna katkı sunmak istedik. Hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip olan ilimizde kısa sürede hayata geçirilen canlı hayvan pazarı sektöre yeni bir nefes aldıracak. Yatırımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım ise pazarın kent için büyük bir fırsat olduğunu ve bu imkanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Birçok ilde olmayan canlı hayvan pazarının Bingöl'de hizmete açılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Burası tüm müştemilatlarıyla harika bir pazar. Başkanımız bu pazar için çok emek harcadı ve onun özverisiyle, çalışmasıyla güzel bir pazara kavuştuk. Hayvancılık için önemli bir yere sahip olan ilimizde bu eksikliği giderdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum."