BİM 13 Temmuz Salı aktüel ürünler! 16 Temmuz BİM aktüel ürünler!

BİM'de bu hafta 16 Temmuz 2021 Cuma günü hangi ürünler olacak? BİM kaçta açılıyor hafta içi! BİM açılış saatleri! 13 Temmuz BİM aktüel ürünleri! BİM Cuma ürünleri neler?

9 Temmuz tarihinde yayınlanan ve 16 Temmuz Cuma gününe kadar geçerli BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM 13 Temmuz Salı aktüel ürünler! 16 Temmuz BİM aktüel ürünler! BİM kataloğu!

13 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Jenny&Willy Bebek Bezi 74,90 TL

Jenny&Willy Pudra Kokulu Islak Havlu 3x56 Adet 14,90 TL

Jenny&Willy Bebek Şampuanı 500 ml 8,50 TL

Jenny&Willy Bebek Sabunu 100 gr 3,50 TL

Jenny&Willy Bebek Kulak Çubuğu 60'lı 3,95 TL

Jenny&Willy Bebek Temizleme Pamuğu 60'lı 6,50 TL

Urban Durulanmayan Saç Bakım Kremi 150 ml 19,50 TL

Urban Sıvı Saç Kremi 200 ml 19,50 TL

Urban Saç Bakım Kremi 250 ml 19,50 TL

Urban Saç Bakım Şampuanı 250 ml 19,50 TL

Scarlett Hiyjenik Ped Eco Paket 11,50 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 34,90 TL

Queen Kağıt Havlu 12'li 25,90 TL

Kadın Seyahat Çantası 27,90 TL

Bella Sıvı Sabun 400 ml 2,95 TL

Ecco Soft Peçete 200'lü 24,90 TL

İdeal Buzdolabı Poşeti 3x20 Adet 7,90 TL

Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 9,90 TL

Güldal Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 2,95 TL

Colgate Parıldayan Beyazlık Diş Macunu 2x75 ml 24,90 TL

Mahmood 3'ü 1 Arada Hazır Kahve 36x18 gr + Fincan + Kavanoz Seti 19,90 TL

Abdullah Efendi Türk Kahvesi 250 gr 10,90 TL

Nescafe 3'ü 1 Arada Hazır Kahve 17,5 gr 0,75 TL

Jucy Meyvelim Armutlu İçecek 1 Litre 3,95 TL

Jucy Meyvelim Çilekli İçecek 1 Litre 3,95 TL

Fuse Tea Böğürtlen Aromalı Soğuk Çay 1,5 Litre 5,90 TL

Dimes Karışık Smoothie Karışık %100 Meyve Suyu 250 ml 4,95 TL

Dimes Ekşi Elmalı İçecek 1 Litre 4,95 TL

Aroma Mangolu İçecek 1 Litre 4,95 TL

Doğuş Tiryaki Çay 1 Kg 28,90 TL

Heby Fit Bitki Çayı 20x1,5 gr 12,50 TL

Booza Tahıllı Meyveli İçecek 330 ml 4,95 TL

Tat Ketçap 250 gr + Mayonez 210 gr + Hardal 230 gr 12,50 TL

Kızılay Nar Aromalı Maden Suyu 6x250 ml 8,90 TL

Le Cola Şekersiz Kola 6x330 ml 11,90 TL

Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay 4x250 ml 7,50 TL

Doğanay Limonata 6x330 ml 9,90 TL

Derya Ton Balığı 185 gr 6,90 TL

Bolbol Light Mayonez 900 gr 9,90 TL

Obamie Noodle 5li 375 gr 6,90 TL

Kelly's Fitness Club Pirinç Gevreği 400 gr 19,90 TL

Defne Kıvırcık Erişte - Saçaklı Erişte 500 gr 6,90 TL

Patito Cheddar Peyniri & Jalapeno Biber Aromalı Patates Cipsi 135 gr 3,95 TL

Patito İncecik & Kabuklu Patates Cipsi 150 gr 3,95 TL

Dudi Tutti Furutti Kornet 125 ml 2,95 TL

Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 gr 26,90 TL

Tadelle Sütlü Çikolatalı Dondurma 40 ml 2,95 TL

Algida Maraş Usulü Dondurma 500 ml 14,95 TL

BİM 16 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER

Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set 1.499 TL

Kumtel 3'lü Dinamik Ankastre Set 1.199 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL

Kumtel Aspiratör 199 TL

Kumtel Mini Fırın 199 TL

Simfer Midi Fırın 299 TL

Fakir Kıyma Makinesi 499 TL

Proware Kılıç Testere 249 TL

Proware Taşlama Motoru 159 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 159 TL

Fakir Rendeli Blender Seti 299 TL

LAVA Döküm Izgara Tava 99,90 TL

Akel Katmer Gözleme Sacı 169 TL

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 59,90 TL

Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 19,90 TL

Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 69,90 TL

Masat 14,90 TL

Tek Fiyat Bıçaklar 12,90 TL

Et Dövme Demiri 26,90 TL

Şef Bıçağı 17,90 TL

Çelik Satır 39,90 TL

Taşıma Sepeti 39,90 TL

Katlanabilen Tepsili Sehpa 49,90 TL

Termo Çanta Çeşitleri 29,90 TL

Sofra Bezi 6,90 TL

Dikdörtgen Multibox 27,90 TL

Ahşap Yer Sofrası 69,90 TL

Sarımsak Presi 7,90 TL

Alpina Pilli Işıklı Biber Öğütücü 49,90 TL

Rookie 5'i 1 Arada Scooter 299 TL

Sanayi Tipi Vantilatör 229 TL

Stanley Outdoor Termos 1,3 Litre 299 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet 679 TL

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 699 TL

Heifer Işıklı Kettle 109 TL

Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi 299 TL

Fakir Mikser 119 TL

Intex Şişme Yatak 139 TL

Kadın Viskon Pantolon 29,90 TL

Kadın Cepli Şort 24,90 TL

Bahçe & Plaj Şemsiyesi 89,90 TL

Erkek Deri Kemer 27,90 TL

Erkek Battal Boy Şort 22,50 TL

Erkek Baskılı Atlet 12,90 TL

Erkek Günlük Ayakkabı 29,90 TL

Bloklu Tren Seti 62 Parça 29,90 TL

Su Balonu 30'lu 4,95 TL

Animasyon Balon Seti 10'lu 7,90 TL

Eğitici Bilmeceler 12,90 TL

Sağlıklı Besinler/ Bil Bakalım Ne Değişti 14,90 TL

İlk Heyecanlarım Kitapları 3,50 TL

Kadın Kaprili Pijama Takımı 39,90 TL

Kız Çocuk Kaprili Pijama Takımı 29,90 TL

Meyve Şekilli Yastık 19,90 TL

Kız Çocuk Meyve Figürlü Sandalet 19,90 TL

Meyve Desenli Kanvas Sepet 14,90 TL

Meyve Desenli Minder 24,90 TL

Meyve Desenli Masa Örtüsü 14,90 TL

Meyve Desenli Sandalye Minderi 7,50 TL

Meyve Desenli Mutfak Yer Seti 2'li 39,90 TL

Tek Kişilik Çilek Desenli Nevresim Takımı 89 TL

Desenli Piknik Çantası 42,50 TL

Meyve Desenli Plaj Çantası 7,50 TL

Meyve Desenli Makyaj Çantası 12,90 TL

Meyve Desenli Kadın El Çantası 14,90 TL

Meyve Desenli Pasta Tabağı 6'lı 59,90 TL

Meyve Nakışlı Waffle Peçete 2'li 9,90 TL

Meyve Desenli Mutfak Havlusu 17,90 TL

Meyve Desenli Dik Yanaklı Tabak Seti 3'lü 24,90 TL

Lav Desenli Buzlu Bardak 3'lü 19,90 TL

Rakle Meyve Desenli Dekorlu Meşrubat Bardağı 510 cc 7,90 TL

Meyve Desenli Pipetli Bardak 2,95 TL

Varaklı Aynalı Oval Şık Tepsi 59,90 TL

Gezer Günlük Kadın - Erkek Terlik 16,90 TL

Gezer Kız - Erkek Çocuk Baskılı Terlik 14,90 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 5,90 TL