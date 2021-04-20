Bilgehane öğrencileri Ramazanı dolu dolu geçiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilgehane öğrencileri Ramazanı dolu dolu geçiriyor

Bilgehane öğrencileri Ramazanı dolu dolu geçiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde öğrenciler için Ramazan ayına özel çevrimiçi etkinlikler düzenleniyor.

Pandemi döneminde Ramazan ayının öğrenciler açısından dolu dolu geçmesi için mübarek ayın ruhuna uygun birbirinden faydalı ve eğlenceli etkinliler çocuklarla buluşuyor.

Zarafet Atölyesi "Hayata Zarif Bir Dokunuş", Hasbihal "Heybemizle Ramazan Yolculuğu", Meddah gösterisi "Nerede O Eski Ramazanlar" ve Ramazan aylarının vazgeçilmesi olan Karagöz- Hacivat gösterileri ile öğrenciler unutamayacakları bir Ramazan yaşıyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Kuran-ı Kerim, Siyer ve ders takviyelerinin yanı sıra iftardan hemen sonra; atölyeler, yarışmalar ve Ramazan Bülteni ile öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor hem de sürpriz hediyeler kazanıyor.

Ramazan Bülteni içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Bilgehane öğrencileri ile buluşarak çocukluğundaki Ramazanı anlatacağı röportaj da yer alacak. Bununla beraber "Konya'da Eski Ramazanlar" başlığı altında şehrin önemli isimlerinden bir kanaat önderi ile de sohbet gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Ramazan konulu "Afiş-Resim" ile Konya'ya özgü kültür sorularının bulunduğu "Değerlerimizle Ramazan" yarışmaları gerçekleştirilecek ve yapılacak sıralamaya göre öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Bültenler

9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
8.Gün iftar menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü
8.Gün iftar menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü
9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Turgut Özal Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Mehtap Ar Hande Erçel Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilgehane öğrencileri Ramazanı dolu dolu geçiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:29:55. #1.14#

title