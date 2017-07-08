Bilecik'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bilecik-Eskişehir yolunda Eskişehir istikametine seyir halinde olan İbrahim Ç. yönetimindeki 43 AG 431 plakalı otomobil, TOKİ kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İbrahim Ç. ile yolcular Cemile Ç., Sadiye Ç., Nermin Ö., Emine Ö., Zeynep Ö.ve Talha Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten akan trafik otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.



Öte yandan kazada yaralanan sürücünün yarasına aldırış etmeden çevreye dağılan eşyaları toplaması dikkat çekti. - BİLECİK