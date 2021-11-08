Biden'a olan halk desteği yüzde 37,8'e geriledi - Haberler
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Biden'a olan halk desteği yüzde 37,8'e geriledi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden'a olan halk desteği yüzde 37,8'e geriledi

ABD'de yapılan yeni anket, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 37,8'e gerilediğini ortaya koydu.

ABD'de yapılan yeni anket, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 37,8'e gerilediğini ortaya koydu.

USA Today ve Suffolk Üniversitesinin 3-5 Kasım tarihlerinde düzenlediği ankette, Biden'a destek veren kişilerin oranı yüzde 37,8 oldu. Ankete katılanların yüzde 59'u da Biden'ın performansından memnun olmadıklarını ve yeniden seçilmesini desteklemediklerini vurguladı.

Ankete katılanların yüzde 27,8'i ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten memnun olduğunu belirtirken, yüzde 51,2'si de Harris'ten memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Biden'a halk desteği ağustostan bu yana düşüşte

Biden'ın halk desteği oranları özellikle ağustosta aldığı Afganistan'dan çekilme kararı ve sonrasındaki kaotik olaylar nedeniyle düşüşe geçmişti.

Ardından ülkedeki enflasyonun artması, tedarik zincirindeki sıkıntılar gibi konular da Biden'a olan desteği azaltmıştı.

Virginia ve New Jersey eyaletlerinde 2 Kasım Salı yapılan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların gösterdiği yüksek performans, 2022'de Demokratların Kongredeki çoğunluğu kaybetmesinin haber cisi olarak yorumlanmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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