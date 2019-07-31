Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.A.(28) sol göğsünden yaralandı. Ağır yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.İ.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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