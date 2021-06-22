Bıçak çekip, cep telefonu ve parasını çaldılar

Aydın'ın Didim ilçesinde bıçakla tehdit edip bir vatandaşın cep telefonu ve parasını gasp eden 3 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bıçakla tehdit edip bir vatandaşın cep telefonu ve parasını gasp eden 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 2249 sokakta bir sitede ikamet etmekte olan O.T. isimli şahıs, saat 13.30 sıralarında evinde bulunduğu sırada daha önceden tanıdığı F.K., G.G.M. ve K.S. isimli şahısların birden ikametine gelerek kendisine bıçak çekerek cep telefonunu, 750 Türk Lirası parasını ve birtakım ev eşyalarını alarak evden ayrıldıklarını ve K.D. isimli şahsında diğer şahısları dışarıda beklediğini bildirmesi üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şahısların teminine yönelik yapılan çalışmalarda F.K., K.S. ve K.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilirken, F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı