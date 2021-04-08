Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü
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Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü

İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Haberler | Güncel

Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü.

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Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü.

Son yağışlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başlayan Beyşehir Gölü'nde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodosla birlikte başlayan dalgalanmalar, açıklardaki suyun yüzey rengini değiştirdi. Kent merkezinin yüksek kesimlerinden bakıldığında göl açıklarındaki renk değişimi hemen fark edilirken, oluşan çamursu görüntüler dikkat çekiyor. Beyşehir'de sabah saatlerinden beri etkili olan ve saatteki hızı öğleden sonra 44 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgarın oluşturduğu göl yüzeyindeki dalgalanmaların yanı sıra, gölü besleyen su kaynaklarından gelen çamurlu suların da renk dönüşümüne yol açtığı belirtiliyor. Beyşehir Gölü, yılın büyük bölümünde turkuaz rengi ile biliniyor. Göl, gün batımı saatlerinde oluşan rengarenk görüntüsüyle de görenleri büyülüyor.

Öte yandan, lodos nedeniyle gezinti yatları faaliyetlerine ara verirken, bazı teknelerin ise talep üzerine göl kıyılarında gezinti mesaisini sürdürdüğü gözlendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle, göl kıyılarındaki kamelyalar da boş kaldı.

Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü
Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü
Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü
Beyşehir Gölü'nün yüzeyi çamur rengine dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:40:40. #1.14#
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