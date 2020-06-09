Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor
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Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Beyşehir ilçesinde, geçimini tatlı su balığı avcılığıyla sağlayan balıkçılar yaklaşan yeni av sezonuna hazırlanıyor.

09.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:04

Beyşehir ilçesinde, geçimini tatlı su balığı avcılığıyla sağlayan balıkçılar yaklaşan yeni av sezonuna hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balıkların üreme mevsimi olmasından dolayı 15 Mart'ta başlatılan su ürünleri avlanma yasağı, 15 Haziran'da sona eriyor.

Yasak dönemin sona ermesine sayılı günler kala Beyşehir Gölü kıyılarında da hareketlilik göze çarpıyor. Evlerinin önüne ya da karaya çektikleri balıkçı teknelerinin bakım ve onarımını yapan boyayan balıkçılar, yeni av sezonu öncesinde motor ve ağ bakımlarını da ihmal etmiyor.

Göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde balıkçılık mesleğini sürdüren İbrahim Erdoğan, su ürünleri avlanma yasağının 15 Haziran'da son bulacağını belirterek, yeni sezon öncesi tekne, motor ve av malzemelerinin bakımlarını yapmaya başladıklarını söyledi.

Teknelerinin bakım ve onarımını ayın 15'ine yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, balık avı mesaisine verilen ara dönemde yasaklara bu yıl daha çok riayet edildiğini düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene balıkçılarımızın tamamına yakını yasaklara uydu. Bu konuda getirilen cezai müeyyidelerin ağırlaşması, avcılarımızın giderek bilinçlenmesi ve bu senenin özelinde yaşanan koronavirüs salgınındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bölgemizde kaçak avlanma faaliyetleri çok fazla olmadı. Bunun da bu üç aylık dönemde gölümüzdeki balık stoklarına olumlu yönde yansımasının olacağını düşünüyoruz. Bu sene yeni avlanma sezonundan inşallah çok umutluyuz."

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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