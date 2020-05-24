Beypazarı'nda meyve yetiştiriciliğinin önünü açacak dev projede büyük başarı
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Beypazarı'nda meyve yetiştiriciliğinin önünü açacak dev projede büyük başarı

Beypazarı'nda meyve yetiştiriciliğinin önünü açacak dev projede büyük başarı Beypazarı'ndaki dev proje meyvelerini vermeye başladı Turizm ve tarım ilçesi Beypazarı'nda çeşit çeşit meyve yetişecek Tarihi ve turistik güzellikleriyle her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Beypazarı'nda 4 yıl...

24.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:50

Beypazarı'nda meyve yetiştiriciliğinin önünü açacak dev projede büyük başarı

Beypazarı'ndaki dev proje meyvelerini vermeye başladı

Turizm ve tarım ilçesi Beypazarı'nda çeşit çeşit meyve yetişecek

ANKARA - Tarihi ve turistik güzellikleriyle her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Beypazarı'nda 4 yıl önce hayata geçirilen dev proje meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'de tarım denilince akla gelen ilk ilçelerden olan Beypazarı, yüzde yüz başarı elde edilen proje ile çeşit çeşit meyve yetiştiriciliğine de öncülük edecek.

Beypazarı Belediyesi tarafından binlerce metrekare alan üzerine kurulan devasa büyüklükteki meyve bahçesinde önemli başarılar kaydedildi. 3 bin adet meyve ağacı ve onlarca çeşit meyve türünün denendiği alanda meyveler iklimle uyum gösterdi. Korona virüs sonrası gıdaya erişim tüm dünyanın en önemli gündem maddesi oldu. Tarihi ve turistik kimliğinin yanı sıra Türkiye'deki tarım faaliyetlerinde önemli bir paya sahip olan Beypazarı, artık meyvecilik alanında da kendini gösterecek. Yıllar önce başlatılan projede büyük başarılar elde edildi. Proje alanında; üzümden, çileğe, gojiberyden, armuta, elmadan şeftaliye, zeytinden kestaneye kadar farklı çok sayıda meyve ürün vermeye başladı. Beypazarı Belediyesi projesinin ardından vatandaşlar da kendi meyve bahçelerini oluşturmaya başladı.

"Başlattığımız bu projenin böyle zamanlarda ülkemize çok büyük artılar sağlayacağını düşünüyoruz"

Proje kapsamında vatandaşlar için ayrı bir yaşam alanı da oluşacak. Planlanan yürüyüş yolları ile ilçeye gelen turistler de dev meyve bahçesini görebilme ikanı da bulacak. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlayacak projenin tüm detaylarından yakından ilgileniyor. Tarımla uğraşan bir aileden geldiğini belirten Kaplan, projeye ilişkin konuştu. Kaplan,""Koronadan sonra ve ve önce diye bir tarih olacak. Artık ürettiğimiz sürece, gerçekten alanda olduğunuz sürece var olacaksınız gibi bir ortam gözüküyor. Bulunduğumuz bu ortamda sürekli üreten bir ilçeyiz. Beypazarı tarım noktasında Türkiye'nin en çok üretim yapan ilçelerinden birisidir. Biz de belediye olarak 4 yıl öncesi başlattığımız bu projenin böyle zamanlarda ülkemize çok büyük artılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

" Beypazarı'nda ilk defa çilek yetiştirilmesine önderlik yapmış olacağız"

Pronein amacının ilçenin tarımsal potansiyelini başka alanlarda değerlendirip tarımla uğraşan vatandaşlar için yeni ufuklar açmak olduğunu bildiren Kaplan," Beypazarı'nda ilk defa çilek yetiştirilmesine önderlik yapmış olacağız. Önümüzdeki aydan itibaren biz Beypazarı Belediyesi olarak çilek üretmiş olacağız. Bu bölgede bu beldede, meyve ile ilgili yeni ürünlerin yetişebileceği ile alakalı iddialarımızı ve bu manada insanlara faydalı olabilmenin yolunu açmış olacağız. Üüzümün en az 10 çeşidinden bodur elmanın en az 10 çeşidinden, yarı bodur elmanın en az 10 çeşidinden, armutların, kiraz, erik, şeftali, dut, böğürtlenin karadutunun gojiberisinin, zeytinin narın ve kestanesinin bir çok çeşidinin denendiği bir alan. Burasının bu manada bir çok belediyeye örnek olacağını düşünüyorum. Böyle bir çalışma görmedim belediyelerin. Burası 600 metre rakım bir de bin metre rakımda denediğimiz meyvelerimiz var. Bölgenin tarımına hakim olabilecek hangi ürünler bölgeye katkı sağlayacaksa onların denemesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Alan içerisinde yer alan dev seralarda bölgede tarımla uğraşan çiftçiler için fide yetiştirilmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Kaplan, farklı tür sebzelerin yetiştirilmesine de öncülük edileceğini bildirdi. Bölgenin belediyelerinin çiçek ihtiyacını karşılayacak bir çalışmanın hazırlığında olduklarını ifade eden Kaplan, Bir gönderme değil ama bir çok b Büyükşehir belediyesi bizden örnek alabilir, kırsal kalkınma ilgili onlara öncülük yapabiliriz. Bunun altyapısını bizde var, boşa uğraşmasınlar. Olabileceği noktasında elimizde verilerimiz var. Bu bölgede muz olmaz, boşuna denemenize gerek yok. Mersindeki muzcular muzları söküp çilek ekiyor. Biz burada çilek ilgili yetiştirmeler yapıyoruz. Şovların şovmenliğin peşinde değiliz. Hemen karşımızda bir bahçe bu sene içerisinde meyve bahçesi yaptı. Burada örnek olsun insanlar bahçelerini oluştursun istiyoruz. Benim derdim burada meyve yetiştirmek değil. Biz bilmediğimizin görmediğimizin düşmanıyız. Benim tek hedefim, insanlara Beypazarı'nda meyveciliğin en iyi şekilde olabileceğini gösterip herkese bu desteği verebilmek. Belediye hizmetleri içinde beni dillendiren bana en çok keyif veren alan. Ben Beypazarı'nın ilk köylü belediye başkanıyım. Buraya geldiğimde dinleniyorum. Üretimin içinde oluyoruz" dedi.

Meyve bahçesinde üretilen meyvelerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını ifade eden Başkan Kaplan, ilçede meyvecilik alanında faaliyet göstermek isteyen vatandaşlara da her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Beypazarı'nda meyve yetiştiriciliğinin önünü açacak dev projede büyük başarı

Kaynak: İHA

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