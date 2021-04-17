Beypazarı Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yemek ulaştırıyor

Beypazarı Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek teslim ediyor.

Beypazarı Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek teslim ediyor.

Belediyenin AŞ evinde sabah saatlerinden itibaren pişirilmeye başlanan 3 çeşit yemek, sefer taslarına konarak hazır hale getiriliyor.

Aşevinde pişirilen yemekler, ihtiyaç sahibi 1500 kişiye ulaştırılıyor.

Aşevi aşçısı Ferhat Çeliker, ramazan ayının başından beri pişirdikleri 3 çeşit yemeğin, ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gerçek anlamda sosyal belediyecilik yapmaya çalıştıklarını belirterek, bu ramazan da kimsenin aç kalmaması için yemek dağıtımını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaplan, uygulamanın ramazan ayı boyunca süreceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak