BEYOĞLU'NDAKİ KEMERLİ KAVGA KAMERADA

20.10.2019 09:11

*Bellerinden çıkarttıkları kemerleri kullandılar.

Haber: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü dökümü: ----------------Gruptakilerin birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırması-Yaralanıp yere düşenlerin görüntüsü-Kemerle saldıranlar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA