Beyoğlu'ndaki Faslı Kadına Bıçaklı Saldırının Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda Fas uyruklu bir kadın apartmanın içinde tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldığı sonrası yüzünden ve burnundan yaralandı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI

Beyoğlu Kocatepe Mahallesinde apartman girişinde meydana gelen olayda, Fas uyruklu olduğu öğrenilen Azize Khaldi, apartman girişinde kimliği öğrenilemeyen iki erkekle yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda darp edilen ve yüzünden yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganlardan bir tanesini olay yerinde gözaltına alırken, kaçan diğer saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

FAS'LI KADINA BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

Beyoğlu'nda tartıştığı caniler tarafından apartmanın girişindeki merdivenlerde önce darp edilip daha sonra burnu ve yüzünden yaralanan Azize Khaldi'nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binanın içerisinden sesleri duyan vatandaşların binanın önüne geldiği görülüyor. Merdivenlerde bulunan Azize Khaldi ilk önce kimliği belirlenemeyen iki adam ile tartışmaya başlıyor. İki caniyle tartışan Azize Khaldi daha sonra apartmandan dışarı çıkıyor. Tartışma apartman önünde devam ederken caniler üzerinde bulunan bıçak ile Azize Khaldi'yi burnundan ve yüzünden yaralıyor. Olayı gerçekleştiren şahıslardan birisi olay yerinde beklerken, diğer şahıs ise koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Yaralanan Azize Khaldi ise orada bulunan vatandaşlar ile konuşmaya başlıyor. Görüntülerde daha sonra polis ekiplerinin olayın yaşandığı apartmanın önüne geldiği görülüyor.