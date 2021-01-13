Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı
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Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı

13.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:23
Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı

Beyoğlu'nda, hırsızlık nedeniyle tartıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu iki arkadaş bıçakla birbirini yaraladı.

Beyoğlu'nda, hırsızlık nedeniyle tartıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu iki arkadaş bıçakla birbirini yaraladı.  Hırsızlıkla suçlanan kişi yaralı halde sokakta koşarak bir manava sığınırken, kavgayı esnaf ayırdı.

Olay, Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fas uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında hırsızlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, hırsızlıkla suçlanan kişi, arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzü ve eli kan içinde kalan yaralı ise, eline geçirdiği bir bıçakla arkadaşının kafasına vurduktan sonra kaçmaya başladı. Cadde üzerinde bir süre süren kovalamaca sırasında hırsızlıkla suçlanan kişi, bir manava sığındı.

ESNAF KAVGAYI AYIRDIBu sırada kovalamacayı izleyen esnaf, saldırganın da yaralının arkasından manava girdiğini görünce yardıma koştu. Manavda devam eden kavgayı ayıran esnaf, iki kişinin elindeki bıçakları aldıktan sonra sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.  

- İstanbul
Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı
Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı
Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı
Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı
Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu arkadaş birbirini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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