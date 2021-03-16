Beyoğlu'nda çatıdan düşen kiremitler park halindeki araca hasar verdi

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısından düşen kiremitler, park halindeki araçta hasara yol açtı.

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısından düşen kiremitler, park halindeki araçta hasara yol açtı.

Piyalepaşa Mahallesi Küçük Ulaş Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatındaki kiremitlerden birkaçı, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tedbir amacıyla çatıda tehlike oluşturan parçaları söktü.

Çatı parçalarının üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk