Beykoz'da atlı birliklerle orman denetimi gerçekleştirildi
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Beykoz'da atlı birliklerle orman denetimi gerçekleştirildi

Beykoz'da atlı birliklerle orman denetimi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Beykoz'da atlı birliklerle, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Beykoz'da atlı birliklerle, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanları denetledi.

Atlı birlikler ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama, tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.

Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.

Beykoz'da atlı birliklerle orman denetimi gerçekleştirildi
Beykoz'da atlı birliklerle orman denetimi gerçekleştirildi
Beykoz'da atlı birliklerle orman denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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