Beşiktaşlı Medel Fenerbahçe Maçında 40 Cm Sıçrayarak Golü Kurtardı
Beşiktaş'ta forma giyen 1,70 boyundaki Medel, Fenerbahçe derbisinde kale önünde yaklaşık 40 cm zıplayıp golü kurtardı.
Beşiktaş forması giyen Gary Medel, Fenerbahçe derbisinde çizgiden çıkardığı topla geceye damga vurdu.
Takım arkadaşlarına nazaran daha kısa olan 1.71 boyundaki deneyimli oyuncunun, maçın kırılma anı olan söz konusu pozisyonda tam 39 santim zıpladığı ve 2.10 metreye yükseldiği ortaya çıktı.
"TAKIMIN EN UZUNU GELİP TOPU ÇIKARDI"
Şenol Güneş maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Hiç olmayacak pozisyonda Fabri çıktı, gol yiyorduk. Allah'tan takımın en uzun boylusu geldi de topu çıkardı, yoksa işimiz zordu." diyerek Medel'i övmüştü.
YORUMLAR (14)
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Biri şu bakigs yi gezdirmeye çıkarsın, sabahtan beri havlıyor hayvan belki işeyecek, belki sıçacak... Biliyor o da bu stat da başına gelenleri... Hoop Negredo )Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MEDEL ÖDEDİKKK :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hani nerde dünden önce öten mini mini civcivler, bir q7 yi tutamadınız.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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gs-fb maçında c. çakır ile sizi kurtarmıştık ama bjk maçında ofsayttan gol penaltıyı vermememize rağmen bjk bizi de yendi üzgünüzCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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kameniden iyi çıkarmışCevap Yaz 10 Yayından Kaldır