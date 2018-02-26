Beşiktaşlı Medel Fenerbahçe Maçında 40 Cm Sıçrayarak Golü Kurtardı

Beşiktaş'ta forma giyen 1,70 boyundaki Medel, Fenerbahçe derbisinde kale önünde yaklaşık 40 cm zıplayıp golü kurtardı.

Beşiktaş forması giyen Gary Medel, Fenerbahçe derbisinde çizgiden çıkardığı topla geceye damga vurdu.

Takım arkadaşlarına nazaran daha kısa olan 1.71 boyundaki deneyimli oyuncunun, maçın kırılma anı olan söz konusu pozisyonda tam 39 santim zıpladığı ve 2.10 metreye yükseldiği ortaya çıktı.

"TAKIMIN EN UZUNU GELİP TOPU ÇIKARDI"

Şenol Güneş maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Hiç olmayacak pozisyonda Fabri çıktı, gol yiyorduk. Allah'tan takımın en uzun boylusu geldi de topu çıkardı, yoksa işimiz zordu." diyerek Medel'i övmüştü.

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