Beşiktaş'tan yeni sponsorluk ve proje anlaşması
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Beşiktaş'tan yeni sponsorluk ve proje anlaşması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'tan yeni sponsorluk ve proje anlaşması

Beşiktaş Kulübü, hentbolda forma sponsorluğu ve "Cep Telefonu Sigortası" projesi için HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı.

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Beşiktaş Kulübü, hentbolda forma sponsorluğu ve "Cep Telefonu Sigortası" projesi için HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorların önemini vurguladı. Çebi, "HDI Sigorta ile Kadın Basketbol Takımımızda devam eden güçlü iş birliğimizi şimdi de salon sporlarında ekol olan Hentbol Takımımız ile başlatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hentbol Süper Ligi'nde yıllardır şampiyonluklar kazanarak gururumuz olan Hentbol Takımımızın göğsümüzü kabartacak yeni başarılara imza atması için bu sponsorluk anlaşması çok önemlidir. Ayrıca HDI Sigorta ile taraftarlarımıza yönelik telefonlarını güvence altına alacak bir sigorta projesi de geliştirdik. Bu proje ile de taraftarlarımız hem telefonlarını güvence altına alacak hem de kulüplerine katkı sağlamaya devam edecekler. Türk sporunun gelişmesinde sponsorluğun öneminin farkında olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak HDI Sigorta'ya teşekkür ediyor, Kadın Basketbol Takımımıza ve Hentbol Takımımıza başarılarının devamını diliyorum. HDI Sigorta ile yeni iş birliklerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türk sporunun ve sporcusunun destekçisi olmaktan gurur duyduklarını belirten HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise iş birliklerine ilişkin şunları kaydetti: "Ülkemizin köklü kulüplerinden Beşiktaş ile iş birliğimize yeni bir soluk getirmekten son derece memnunuz. Mücadeleleri ile göğsümüzü kabartan Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımımızın yanına, Hentbol Takımını da ekledik. Bununla da kalmayarak camialarına olan bağlılıklarını her fırsatta kanıtlayan Beşiktaş taraftarına yönelik bir proje geliştirdik. Gelir paylaşımlı projemiz ile taraftarlar cep telefonlarını beklenmedik kazalara karşı güvence altına alırken kulüplerine de katkı sağlayabilecekler. Birlikteliğimizin uzun soluklu olmasını diliyor, bizlere olan güven ve ilgileri için Sayın Başkan nezdinde tüm Beşiktaş camiasına bir kez daha teşekkür ediyoruz."TELEFONLARA KORUMA, KULÜBE DESTEK

Siyah-beyazlıların, HDI Sigorta ile 2019-2020 sezonunda Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının forma sponsorluğuyla başlayan iş birliği, Kadın Basketbol Takımının isim sponsorluğu ve Hentbol Takımının forma sponsorluğu ile devam etmişti. Kulüp ve HDI Sigorta, yeni dönemde de iş birliklerini güçlendirerek taraftarlara yönelik gelir paylaşımlı "Beşiktaş Cep Telefonu Sigortası" projesini duyurdu. Taraftarlar, Beşiktaş Cep Telefonu Sigortası adlı ürün ile sigorta güvencesiyle cep telefonlarını koruma altına alırken kulübe de destek olma fırsatı yakalayacak. Sabit fiyat ve 9 aya kadar vade farksız taksit avantajlarıyla satışa sunulan ürün; ekran kırılması, sıvı teması, hatalı aksesuar kullanımı gibi birçok hasara karşı hem yeni hem de halihazırda kullanılan cep telefonlarını teminat altına alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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