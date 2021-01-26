Beşiktaş'ta transfer için son günler

Ara transfer döneminin bitmesine 5 gün kala Beşiktaş'ta henüz atılan resmi bir imza yok, ancak görüşmeler tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

Ara transfer döneminin bitmesine 5 gün kala Beşiktaş 'ta henüz atılan resmi bir imza yok, ancak görüşmeler tüm yoğunluğuyla devam ediyor.Teknik direktör Sergen Yalçın 'ın isteği doğrultusunda santrfor ve bir de stoper transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda, dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Hulk için henüz sonuç alınamasa da temaslar devam ediyor. En az 1,5 yıl garanti sözleşme ve 4,5 milyon Euro ücret istediği bilinen 34 yaşındaki Hulk'a, Beşiktaş'ın teklifi 6 ay için 1 milyon Euro ve performansına göre 1 yıl daha uzatma şeklinde. Porto ve birkaç Brezilya takımından da teklif aldığı iddia edilen Hulk için önerilen rakamdan daha yukarı çıkmayı şu an için düşünmeyen ve cuma gününe kadar kesin cevap isteyen Beşiktaş yönetimi bekleyişini sürdürüyor. Brezilyalı golcünün olmama ihtimaline karşılık Beşiktaş'ın yedekte beklettiği santrfor ise yaz transfer döneminde de almak için uğraştığı anacak Kasımpaşa yönetiminin bonservis istediği Koita. Kadro dışı bırakılan Koita için yeniden Kasımpaşa ile temasa geçen yönetim bonsrevis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek istiyor.MIRIN, LENS VE DOUGLAS'TA SON DURUMBeşiktaş'ın hem gitmedikleri, hem de sözleşme revize tekliflerini kabul etmedikleri için sezon başında kadro dışı bıraktığı Lens, Mirin ve Douglas devre arası transfer döneminde de önemli gündem maddelerinden biri.Henüz bir takımla anlaşamayan Mirin, Lens ve Douglas mutlaka gönderilmek istenen 3 futbolcu. Mirin ve Lens'in bir kaç takımla görüşme yaptığı ve anlaşma umudunun olduğu, sonuç alınamazsa sözleşmelerinin fesih edilmesine sıcak baktıkları öğrenildi. Douglas ise şu ana kadar herhangi bir takımla görüşmediği gibi fesih teklifini de kabul etmiş değil. Bu arada 2'nci devreden itibaren 16'ya çıkartılacak yabancı kuralı sayesinde Tyler Boyd takıma geri dönüyor. Sergen Yalçın'ın sezonun ilk maçlarında görev verdiği Boyd'un, zorunluluktan sözleşmesi dondurulmuştu. Amerikalı oyuncunun Trabzonspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.JOSEF DE SOUZA İLE SÖZLEŞME UZATILACAK MI?

Siyah-beyazlıların bu sezonki en isabetli transferlerinden biri olan Josef de Souza konusunda da gelişmeler yaşanıyor. 25 maç oynaması halinde sözleşmesi 1 sezon otomatik olarak uzayacak olan Josef'in, opsiyonunu kullanmak yerine 2 sezon daha uzatmak düşüncesinde olan Beşiktaş yönetiminin isteğine oyuncunun da olumlu baktığı bildirildi.

- Mirin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ