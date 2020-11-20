Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

20.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:07
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

Ersin Destanoğlu cezalı

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak.

Ersin'in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Savunma sıkıntılı

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı yarınki maç öncesi zor duruma soktu.

Yarına kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

İlgili Haberler

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Sibel Can Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 10:27:24. #1.15#
title