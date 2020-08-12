Beşiktaş Kulübünden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'e tebrik Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da düzenlenen toplantısında, başkanlık görevine ikinci kez Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil seçilmiştir. Mehmet Sepil ile yardımcıları Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu kutlar; çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA