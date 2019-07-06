Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde

BEŞİKTAŞ'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapıyor.

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'e geldi.

Fanatik Beşiktaşlılığı ile bilinen otelin Genel Müdürü Derya Billur, tesislerde konaklayan Quaresma ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden "Welcome Ricardo Quaresma- Hoş geldin Ricardo Quaresma" başlığıyla paylaştı. Quaresma ve Billur birlikte kartal işareti de yaptı.



Kaynak: DHA

- Antalya