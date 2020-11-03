Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:23

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde siyah-beyazlılar, ısınma çalışması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesinde Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile saha içinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş, basına kapalı bölümde ise pas ve 5'e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlıkları geçen Atakan Üner ve Ajdin Hasic, takımla çalışmalara başladı.

Georges-Kevin N'Koudou'nun ise yarın veya 5 Kasım Perşembe günü takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Sakatlıkları süren Gökhan Töre ile Erdoğan Kaya, çalışmada yer almadı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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