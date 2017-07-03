Beşiktaş Dudu İçin Kesenin Ağzını Açtı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş süpriz bir isim ile görüşüyor. Beşiktaş Palmeiras'ta forma giyen Dudu için 10 milyon euro bonservis önerdiği iddia edildi.



Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Palmeiras'ta forma giyen Dudu için 10 milyon euroyu gözden çıkarttıği iddia edildi.



Stoper, kanat ve forvet mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekipte gündeme Palmeiras'ta forma giyen Dudu geldi. 2015 sezonunda Dinamo Kiev'den 3 milyon euro bonservis karşılığında Palmerias'a transfer olan Dudu, Palmerias forması altında 133 maça çıktı 33 gol 20 asistlik bir performans gösterdi.



Beşiktaşlı bir yöneticinin Dudu için Brezilya'da temas halinde olduğu ve Palmeiras'a 10 milyon euro önerdiği iddia edildi.