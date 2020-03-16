Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek - Haber
Almanya, Berlin, Avrupa, DHA, Güncel

Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek

Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecekBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini iptal etti.

16.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:07
Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek

Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini iptal etti. Orkestra, konserlerini internet üzerinden ücretsiz yayınlayacak.

Kültür ve Avrupa'dan sorumlu Berlin Senatörü Dr. Klaus Lederer tarafından yapılan açıklamayla 19 Nisan'a kadar 500 kişiden fazla katılımı olan tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı. Berlin Filarmoni Orkestrası, bu kararın ardından yayınladıkları basın açıklamasında belirtilen tarihe kadar konserlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, konser salonlarının kapandığını, ama 'dijital konser salonundan' konserlerine devam edeceklerini ifade etti.

'BERLİN FİLARMONİ SİZİN İÇİN ÇALMAYA DEVAM EDECEK, ÜCRETSİZ'

Berlin Filarmoni Orkestrası, 30 gün boyunca internet üzerinden ücretsiz olarak yayın yapacak. Orkestranın yönetim kurulunda bulunan Baş Çellist Olaf Maninger, 'Bu girişim sayesinde müziğimizle mümkün olduğunca çok insana zevk verebileceğimizi umuyoruz' dedi.

Orkestrayı internet üzerinden dinlemek isteyen müzikseverler, orkestranın web adresinde bulunan 'bilet sayfasına' girerek BERLINPHIL kodunu kullanarak ücretsiz olarak Berlin Filarmoni Orkestrası'nı dinleyebilecekler.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haber
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Koronavirüs ABD borsasını da vurdu! 33 yıl sonra bir ilk yaşandı Haber
Koronavirüs ABD borsasını da vurdu! 33 yıl sonra bir ilk yaşandı
Bir büyükşehirde virüse karşı isteyenin cenazesi hemen defnedilecek Haber
Bir büyükşehirde virüse karşı isteyenin cenazesi hemen defnedilecek
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Sinan Akçıl Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Metin Oktay Radamel Falcao Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 17:30:09. #1.14#