Beril bebekten sonra bu kez Zeynep bebek, o sağlıkçının kucağında

AFYONKARAHİSAR'da, üzerine sıcak su dökülmesiyle vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Zeynep bebek, acil tıp teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun kucağında ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.