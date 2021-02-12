Bergüzar Korel üçüncü kez anne mi oluyor?
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Bergüzar Korel üçüncü kez anne mi oluyor?

12.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:50
Bergüzar Korel üçüncü kez anne mi oluyor?

Oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir klinikte cilt bakımı yaptıran oyuncu çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Korel, 'Üçüncü kez anne olacak mısınız?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İşte Korel'in özel hayatına ilişkin açıklamaları...

Bergüzar Korel, "Cilt bakımı yaptırdım. Evdeyim genelde şimdi de kendime biraz vakit ayırdım çok geç oldu koştura koştura eve gidiyorum" dedi.& ;

'ÇOK DUYGUSALLAŞTIM'

Geçtiğimiz günlerde 10 yaşına giren oğlu Ali'nin doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal sözlerle kutlayan oyuncu, "Zaman çok hızlı akıyor onun doğum gününde çok duygusal oluyorum" şeklinde konuştu.

'HAN, ALİ'YE GÖRE DAHA YARAMAZ'

İkinci çocukları Han'ın oğlu Ali'ye göre daha yaramaz olduğunu söyleyen Bergüzar Korel, "Han yaramaz çok hareketli. Ali'ye 'yapma!' derdin dururdu. Ali küçükken sehpa üzerinden hiçbir şey kaldırmadım. Han alıyor yapma dediğinde gözünün içine bakarak fırlatıyor. Ali ile çok farklılar" sözleriyle şaşırttı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Korel, muhabirlerin "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulumuz... Seve seve... Ben her zaman çok çocuklu şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber" diyerek üçüncü kez anne olacağının sinyalini verdi.

SAÇLARINI UZATMA KARARI ALDI

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacak olan Kanlı Yayın dizisinde rol alacak olan Bergüzar Korel, saçlarında imaj değişikliğe gideceğini söyledi. Oyuncu, "Biraz uzatayım artık diyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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