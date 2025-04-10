BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ: 10 Nisan güncel akaryakıt ve motorin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları 2025

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 10 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 10 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

10 Nisan 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Litre başına 2 lira 24 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte, İstanbul'da benzinin litresi 44,65 TL, Ankara'da 45,22 TL, İzmir'de ise 45,58 TL seviyelerine geriledi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ

Motorin fiyatları da kısa süre önce benzer şekilde düşüş göstermişti. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, hem döviz kuru hareketliliği hem de uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Güncel fiyatları düzenli olarak takip etmek, araç sahipleri için büyük önem taşıyor.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ

Ayrıca benzin fiyatlarında iki günde toplam 3,5 TL'lik bir düşüş bekleniyor. Yapılan bu indirimlerin yanı sıra benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruşluk yeni bir indirim daha öngörülüyor. Bugün uygulanan 2 lira 24 kuruşluk indirimin ardından, toplamda iki günlük fiyat düşüşü 3 lira 50 kuruş seviyesine ulaşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

10 NİSAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44.65 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.31 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44.50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.19 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26.79 TL

İZMİR ANKARA İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

10 NİSAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 45.06 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.29 TL

10 NİSAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İzmir'de benzin litre fiyatı: 45.58 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 45.41 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 27.24 TL