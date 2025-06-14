BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 14 Haziran 2025 akaryakıt, benzin,motorin,LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir GÜNCEL akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 14 Haziran 2025 akaryakıt, benzin,motorin,LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir GÜNCEL akaryakıt fiyatları
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Motorine zam mı geldi? Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 14 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 14 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 14 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 14 Haziran 2025 tarihinde benzine 1,46 TL'lik zam yapıldı. Bu artış 13 Haziran gecesi itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki artış, zam kararının başlıca sebepleri arasında yer aldı. Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki ham petrol değerlerine ve dolar kuruna bağlı olarak günlük değişim gösterebiliyor.

Gelecek haftaya dair beklentiler ise zamların devam edeceği yönünde. 17 Haziran Pazartesi günü itibarıyla benzine 1,70 TL, motorine ise 1,30 TL oranında yeni bir zam yapılması öngörülüyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 14 Haziran 2025 akaryakıt, benzin,motorin,LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir GÜNCEL akaryakıt fiyatlarıMotorine zam mı geldi

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 14 Haziran 2025 tarihinde motorin fiyatlarına 1,49 TL zam uygulandı. Gece yarısından itibaren geçerli olan bu fiyat artışı, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında pompaya yansıdı. Bu artışın arkasındaki temel nedenler arasında, uluslararası brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve döviz kurlarındaki yükseliş gösteriliyor. Uzmanlara göre bu trendin sürmesi halinde yeni zamlar da gündeme gelebilir.

Nitekim, sektör yetkilileri 17 Haziran Pazartesi günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1,30 TL tutarında yeni bir zam daha gelebileceğini belirtiyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 14 Haziran 2025 akaryakıt, benzin,motorin,LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir GÜNCEL akaryakıt fiyatlarıBenzine zam mı geldi

14 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48.39 TL

Motorin: 47.76 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48.24 TL

Motorin: 47.64 TL

LPG: 24.49 TL

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 14 Haziran 2025 akaryakıt, benzin,motorin,LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir GÜNCEL akaryakıt fiyatlarıGÜNCEL akaryakıt fiyatları

14 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL

LPG: 24,99 TL

14 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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