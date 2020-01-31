Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97

31.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:47

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Turgut Işık (x), Sertan Kırıklar (x), Hande Öztürk (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL : Manolya (xx) 3, Davis (xxxx) 19, Beril (x) 4, Ayşegül (xx), Gülse (xx), Kübra (xxxx) 22, Ivankovic (xxxx) 28, Burke (xxx) 17BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Burcu (xx) 2, İrem Naz (xx) 3, Sera (xx) 9, Gizem (xx) 4, Adams (xxxx) 20, Nuran (xx), Sevgi (x), Prince (xxxx) 29, Dikaioulaku (xxxx) 301'İNCİ PERİYOT: 24-23DEVRE: 37-493'ÜNCÜ PERİYOT: 64-66

5 FAUL ALAN: 38.40 Gizem Sezer (Adana Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'inci hafta müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'a 97-93'lük sonuçla mağlup oldu. Maçta konuk takımdan Elina Babkina Dikaioulaku 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımdan Luca İvankovic 28 ile takımının en skorer ismi oldu.

Kaynak: DHA

- Kayseri