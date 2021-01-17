Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları
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Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları

17.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:52
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanı beyaza büründü.

İSTANBUL'da   etkili olan kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanı beyaza büründü. 

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkilil oluyor. Kentte birçok yer beyaza bürünürken, Belgrad Ormanı da eşsiz kar manzarasına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce ağaç lapa lapa yağan karla örtüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu ormanda boş kalan piknik masaları da karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği ormanda kartpostalllık görüntüler ortaya çıktı.


- İstanbul
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları
Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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