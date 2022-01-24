Belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı - Haberler
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Belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Belediye hoparlöründen uyarı anonsunun yapılması KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye hoparlöründen yapılan anonsla, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Belediye hoparlöründen uyarı anonsunun yapılması KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye hoparlöründen yapılan anonsla, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı.

Belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı

Belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı

Belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

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