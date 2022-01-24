Belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Belediye hoparlöründen uyarı anonsunun yapılması KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye hoparlöründen yapılan anonsla, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Belediye hoparlöründen uyarı anonsunun yapılması KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye hoparlöründen yapılan anonsla, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı.