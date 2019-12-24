Belediye Başkanı Tanğlay esnafla buluştu

24.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:16

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bir araya geldiği esnafla sohbet etti.

Kent merkezindeki bir çay ocağında esnafla buluşan Tanğlay, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Belediye olarak esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını anlatan Tanğlay, belirli aralıklarla bu tür buluşmalar gerçekleştireceğini söyledi.

Kaynak: AA