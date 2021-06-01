Belçika'da Enflasyon Mayıs Ayında %1,46'Ya Yükseldi

Belçika İstatistik Ofisi STATBEL tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon Mayıs ayında %1, 23'ten %1, 46 seviyesine yükselmiştir.

Belçika İstatistik Ofisi STATBEL tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon Mayıs ayında %1, 23'ten %1, 46 seviyesine yükselmiştir. Tüketici fiyat endeksi %0, 15 oranında (0, 17 puan) artış ile Nisan ayındaki 110, 88 seviyesinden 111, 05'e, sağlık endeksi bazlı enflasyon %0, 64'ten %0, 81'e yükselmiştir.

Enflasyona en fazla yukarı yönlü etki 0, 81 yüzde puan ile "Ulaştırma" harcama grubundan gelirken, en fazla aşağı yönlü etki eden harcama grubu ise -0, 68 yüzde puan ile "Gıda ve alkolsüz içecekler" olmuştur.

2021 yılı Mayıs ayında gıda enflasyonu -%1, 40 ile 1992 Aralık ayından bu yana en düşük seviyesinde (Mart -%0, 41, Nisan -%1, 17), enerji enflasyonu ise %10, 21 seviyesinde (Mart %2, 27, Nisan %8, 15) gerçekleşmiştir. Bir yıl öncesine göre elektrik %8, 4, doğal gaz %16, 1, motorlu taşıt yakıtı %22 pahalanırken, kalorifer yakıtı fiyatı %22, 1 gerilemiştir.

Hizmet sektöründe enflasyon, Nisan ayındaki %1, 32 seviyesinden %1, 40'a, kira enflasyonu ise %1, 42 seviyesinden %2, 02'ye yükselmiştir.

Enerji ve işlenmemiş gıda ürünleri fiyat değişimlerini içermeyen çekirdek enflasyon Mayıs ayında %1 seviyesinde (Mart %0, 96, Nisan %0, 82) gerçekleşmiştir.

Kaynak : STATBEL

Kaynak: Habermetre