Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı

30.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:41
Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı

Belçika'da bir ilkokul öğretmeni Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.

Belçika'da bir ilkokul öğretmeni Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki bir ilkokul öğretmeni 6. sınıf öğrencilerine tabletinden karikatürü gösterdi.

Çocukların derste olanları ailelerine anlatmaları üzerine bazı aileler okul yönetimine durumu aktardı. Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesinin ardından öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya Sert Tepki
Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya Sert Tepki
Muhalefet Partilerinden Charlie Hebdo'ya Tepki
Muhalefet Partilerinden Charlie Hebdo'ya Tepki
Muhalefet Partilerinden Charlie Hebdo'ya Tepki
Muhalefet Partilerinden Charlie Hebdo'ya Tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Osman Durmuş İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Sıla Hadise Türkan Şoray Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk İsmail Kartal Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 20:43:13. #1.14#
title