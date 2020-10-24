Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya Covid-19 şüphesi ile karantinaya alındı
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Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya Covid-19 şüphesi ile karantinaya alındı

24.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:26
Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya Covid-19 şüphesi ile karantinaya alındı

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya, Covid-19 şüphesi ile kendisini karantinaya aldı.

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya, Covid-19 şüphesi ile kendisini karantinaya aldı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukakeşnko'nun en güçlü rakibi olan Sviatlana Tsikhanouskaya, seçim sonrası hükümetin baskı ve tehditleri sonucu Litvanya'ya kaçmıştı. Tsikhanouskaya, Covid-19 testi pozitif çıkan Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile temaslı olduğu gerekçesi ile kendisini karantina altına aldı. Litvanya'da kurallar gereği testi pozitif çıkan biriyle temaslı olan kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmesi gerekiyor.

Tsikhanouskaya'nın Sözcüsü Anna Krasulina yaptığı açıklamada, muhalif lidere Covid-19 testi yapılacağını ifade ederken, "Bu durum ekibimizin çalışmasını engellemiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Logar, Estonya, Litvanya ve Letonya ziyaretlerinin ardından dün korona virüse yakalandığını açıklamıştı. Estonyalı, Letonyalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıda haberin ardından kendilerini karantina altına aldı. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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