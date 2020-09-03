Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Navalnıy'ın zehirlendiği tamamen sahte" Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Almanya'dan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği açıklamasının "Rusya'nın Belarus meselesine karışmaması" için yaptırıldığını öne sürerek, "Navalnıy'ın zehirlendiği tamamen sahte.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Almanya'dan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği açıklamasının "Rusya'nın Belarus meselesine karışmaması" için yaptırıldığını öne sürerek, "Navalnıy'ın zehirlendiği tamamen sahte." dedi.

Lukaşenko, başkent Minsk'te Bağımsızlık Sarayı'nda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşmesinde, ülkesindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu olayların kendileri için ders olması gerektiğinin altını çizen Lukaşenko, bu sayede Rusya ve Belarus'un daha önce anlaşamadığı konularda anlaşmasına yönelik uygun durumun oluştuğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğine yönelik açıklamasından önce Belarus askeri istihbaratının Varşova ile Berlin arasında yapılan bir görüşme kaydını ele geçirdiğini söyledi.

Bu kaydı Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) göndereceklerini belirten Lukaşenko, "Bu konuşma şunu açıkça ortaya koyuyor: Navalnıy'ın zehirlendiği tamamen sahte. Navalnıy zehirlenmedi." dedi.

Görüşme kayıtlarında Merkel'e Navalnıy'ın zehirlendiği açıklamasının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a karışmaması" için yaptırıldığı ifadelerinin yer aldığını iddia eden Lukaşenko, bu planın Rusya'da ileri günlerde düzenlenecek farklı seviyelerdeki bölgesel seçimler arifesinde yapıldığına dikkati çekti.

Rusya Başbakanı Mişustin ise iki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarına işaret ederek, Belarus ve Rusya'da milyonlarca insanın aynı halkın mensupları olduğunu dile getirdi.

"Rusya, Belarus'un toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini tamamen destekliyor." diyen Mişustin, iki ülke arasında ticaretteki engellerin kaldırılması, iş birliğinin geliştirilmesi için bakanlar kurulu üyelerinin tamamına yakını ile Minsk'e geldiğini vurguladı.

Dün Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA