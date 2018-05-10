Bekleyecek) Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.043.471.907 Garanti Bankası 990.487.464 Kardemir (D) 828.677.601 Halkbank 381.512.719 Koza Altın 242.513.412 Sasa Polyester 238.242.652 Petkim 221.367.751 Akbank 215.911.491 İş Bankası (C) 204.214.126 Tüpraş 190.202.412 Emlak Konut GMYO 153.009.434 ASELSAN 144.675.179 Ereğli Demir Çelik 116.587.402 Vestel 109.629.898 Karsan Otomotiv 104.442.526 Yapı ve Kredi Bank. 103.904.426 Zorlu Enerji 93.369.205 Turkcell 83.239.948 Koç Holding 80.221.945 Sabancı Holding 79.769.126

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)