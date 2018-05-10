Bekleyecek) Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.043.471.907
Garanti Bankası 990.487.

Bekleyecek) Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.043.471.907
Garanti Bankası 990.487.464
Kardemir (D) 828.677.601
Halkbank 381.512.719
Koza Altın 242.513.412
Sasa Polyester 238.242.652
Petkim 221.367.751
Akbank 215.911.491
İş Bankası (C) 204.214.126
Tüpraş 190.202.412
Emlak Konut GMYO 153.009.434
ASELSAN 144.675.179
Ereğli Demir Çelik 116.587.402
Vestel 109.629.898
Karsan Otomotiv 104.442.526
Yapı ve Kredi Bank. 103.904.426
Zorlu Enerji 93.369.205
Turkcell 83.239.948
Koç Holding 80.221.945
Sabancı Holding 79.769.126
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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