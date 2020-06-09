Bedensel engelliler atletizm takımının kadın sporcuları antrenmanlara başladı Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve turnuvalar için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda antrenmanlara başladı.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve turnuvalar için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda antrenmanlara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecini evlerinde spor yaparak değerlendiren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, yeni normalleşme kapsamında tekrar bir araya geldi.

"Altın Kızlar" olarak tanınan Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci, artık çalışmalarına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda izole alanlarda devam ediyor.

Kadın sporcular, antrenör Ömer Cantay'ın koordinesinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Sporculardan Hamide Doğangün, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları için ter döküyor. Arkadaşları da hem Hamide Doğangün'e destek vermek hem de formlarını korumak için antrenmanları aksatmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da azimlerinden dolayı sporcuları tebrik ederek, "Hiçbir olumsuzluk spor yapmaya engel değil. Bunu sporcularımız çok iyi gösterdiler. Pandemi sürecinde evlerinde antrenman yapıyorlardı şimdi de sahada bir araya geldiler. İnanıyorum ki bu emekleri boşa gitmeyecek ve katıldıkları şampiyonalardan derecelerle dönecekler. Hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA