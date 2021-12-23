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Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı Bayrampaşa'da içinde yolcu olmayan seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da içinde yolcu olmayan seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etti.

Olay, Vatan Caddesi Bayrampaşa sapağında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, daha önceden arızası bulunan 93M hat numaralı İETT otobüsü seyir halindeyken yine arıza verdi. Tamirhaneye gittiği öğrenilen otobüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı gören otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etti. İETT otobüsü şoförü, durumu yetkililere bildirerek çekici bekledi.

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

Bayrampaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

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İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri

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