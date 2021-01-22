Bayrampaşa'da bıçaklı kavga: 7 yaralı
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Bayrampaşa'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

22.01.2021 02:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:12
Bayrampaşa'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

Bayrampaşa'da meydana gelen bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da meydana gelen bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 00.15 sıralarında Uygur Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede buluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerin birbirlerine bıçakla saldırdığı olayda 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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