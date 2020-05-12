Bayraklı'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi arasındaki kavgada silahla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişi arasındaki kavgada silahla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'nde Ahmet Demir ve Hıdır Demir ile A.S ve H.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Demir, açılan ateş sonucu silahla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ahmet Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA