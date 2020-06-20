Bayraklı Avrupa'ya açılıyor Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, video konferans yöntemiyle düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, video konferans yöntemiyle düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlıklar ve Avrupa Birliği düzeyinde yetkililerin bulunduğu toplantıya, İzmir'den katılan tek ilçe Bayraklı Belediyesi oldu. Hafta kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" temasıyla Bayraklı'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Bayraklı Belediyesi AR-GE Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleriyle, yaşanabilir, temiz bir kent için bisiklet kullanımının artırılması hedefleniyor.

"Dünyaya entegre olalım istiyoruz"

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıya İzmir'den katılan tek ilçe Belediye Başkanı olan Serdar Sandal, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonu kapsamında önemli bir adım attık. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Bayraklı Belediyesi olarak birbirinden renkli etkinliklere imza atacağız. Bayraklı'yı çocuklarla ve gençlerle birlikte yükselteceğiz. Bayraklı'da spor ve bilim olimpiyatları, festivaller, çeşitli etkinlikler düzenleyerek dünyaya entegre olalım istiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda katıldığımız Avrupa Hareketlilik Haftası da bizim için önemli bir adım olacak. Herkesi, eylül ayında düzenlenecek etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı'da pedal sesleri

İlçedeki bisikletli ulaşım planları üzerinde çalışan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda bisiklet yollarını artırmayı, karbon salınımını azaltarak ilçe sakinlerini toplu taşımaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında; kullanılmayan bisikletlerin toplanıp tamir edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, belediyede çalışan personelin bisiklet sürmeye teşvik edilmesi de planlanıyor. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde parklarda hareketlilik ve sağlıklı yaşam için spor etkinlikleri düzenlenmeye başladı.

16-22 Eylül tarihleri arasındaki Bayraklı'daki etkinlik programı

"Mahalle Bizim" sloganıyla hafta boyunca parklarda çocuk ve gençlere yönelik, sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenecek.

"Obeziteye Karşı Aktif Yaşam ve Toplu Taşımanın Kent Yaşamı İçin Önemi" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Açık havada kontrollü yaşama uygun olarak "Why We Cycle" filmi ve "Bisiklet Rüyası" belgeseli gösterime sunulacak.

Bayraklı Belediyesinin 2020-2024 vizyon ve misyonunun ana teması olan "Dünya Çocuk Kenti Bayraklı" projesi kapsamında Doğançay Göleti çevresinde "Gençlik Kampı" yapılması planlanıyor.

"Otomobilsiz Kent Günü" etkinliğiyle Bayraklı'nın en işlek caddesinin araç trafiğine kapatılarak; yürüyüş ve bisikletli etkinlikler yapılması hedefleniyor. Bu çerçevede; Taytay Bisiklet, Bisiklet Tamir Atölyesi, Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi ve Bisiklet Sürmeyi Öğreniyorum Atölyesi gerçekleştirilecek.

*Sahne ve spor oyunları alanında; Tırmanma duvarı, voleybol, boccia (ileri yaşa dönük), yoga, zumba alanı, çocuk spor alanı, beden perküsyon, müzik ve dans gösterileri düzenlenecek.

Çocuk atölyeleri kapsamında geleneksel çocuk sokak oyunları, yüz boyama, ritim atölyesi, dans atölyesi, karikatür atölyesi, kitap ayraç atölyesi, fotoğraf çekim ve resim atölyesi gibi etkinlikler gerçekleşecek. - İZMİR

Kaynak: İHA