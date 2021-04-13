Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın açıklaması Akıncı PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini yapması ANKARA - Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın açıklaması
Akıncı PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini yapması ANKARA - Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı