Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın açıklaması Akıncı PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini yapması ANKARA - Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın açıklaması

Akıncı PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini yapması ANKARA - Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı
Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Mehtap Ar Cem Yılmaz Merve Dizdar
Spor Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:35:38. #1.16#
title