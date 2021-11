BAYBURT TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI

MALTEPE, İSTANBUL (Habermetre) - Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Tanıtım Günleri açılış programına katıldı. Bayburtlular Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe Fuar Alanında organize edilen Bayburt Tanıtım günleri düzenlenen törenle başladı. Bayburt'un tarihi ve kültürel öğeleri ile tanıtılacağı organizasyona tam kadro katılan Belediyemiz kurulan geniş stantlarla fuar alanındaki yerin aldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci şu ifadelerli kullandı: "Bugün burada Bayburt Tanıtım Günlerinde sizlerle birlikte bulunmanın derin mutluluğu içindeyim. Bizler Bayburtlular olarak yıllar boyunca doğduğumuz topraklardan maalesef sürekli göç veren bir ilin mensuplarıyız. Biz bu göçleri tarihin her döneminde bu göçleri yaşadık. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşları, 1916-18 Rus İşgali ve ermeni mezalimini yaşamış bir şehrin mensuplarıyız. Bayburtlu Zihni 1800 lerde bir dörtlüğünde diyor: Sökmüş çadırların göç etmiş leyliVardım ki boş kalmış yar otaklarıDağı mesken etmiş bir çare mecnunAkıtmış gözünden kan ırmakları. Yıllar boyunca Bayburtlular bu özlemini sıladan gurbete uzanan yollarda her zaman birbirlerini aramışlar sormuşlar ve dialoglarını en iyi şekilde yürütmeye çalışmışlar. Bugün Türkiye'de il bazında sayısal olarak en yüksek oranda dernekleşmiş şehirlerden biriyiz. Bunlarla iftihar ediyoruz. Vakfımız var, derneklerimiz var, köy derneklerimiz var her biri diğerine destek olmak adına kurulu bu dernekler inşallah varlığını ve amacını her zaman devam ettirdi ve bundan sonrada devam ettirecek. Ben size baba ocağınızdan, sılanızdan selam getirdim. Ben size Şehit Osman'dan, Bayburt Kalesi'nden, Duduzar'dan, Aydıntepe'den, Demirözü'den, Beşpınar'dan, Akşar'dan, Konursu'dan, Gökçedere'den, Arpalı'dan, selam getirdim. Ben size yüreğimizin sesini getirdim. Şunu bilin ki Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizim yüreğimizdeki bu Bayburt sevdası her yerde devam edecektir. Biz toprakları küçük ama yüreği geniş bir ilin mensuplarıyız. Burada 25-28 Kasım 2021 tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek tanıtım günlerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İnşallah geldiklerine pişman olmayacaklar ve burada gurbette Bayburt'u yaşayacaklar. " Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka ve Yönetim Kuruluna Bu Organizasyon dan Dolayı Teşekkür Ediyorum dedi. Bayburt Tanıtım Günleri Açılış Programına Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ile Beraber, İstanbul Milletvekilleri Sayın Gökhan Zeybek, Özgür Karabet, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Akparti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman, İBBB Danışmanı Hasan Akkuş, Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Anzentrum Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Karaoğlu, Kuran Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Selman Okumuş, çok sayıda stk ve İl Dernek Başkanları, İstanbul Dernek Başkanları, İş İnsanları, muhtarlar ve hemşehrilerimiz katıldı. Bayram Aygün'ün sunumuyla gerçeklesen programda Sanatçı Sezai Seçen'de konser verdi.

