Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele çalışması

14.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:08

Bayburt'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Bayburt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri tüm imkanlarını seferber etti.



Bayburt'ta gece gündüz karla mücadele çalışması geçekleştiren Karla Mücadele Ekipleri yoğun mesaisini sürdürüyor. Gündüz saatlerinde Bayburt'un çeşitli noktalarında aynı anda kar temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler akşam saatlerinde çalışmalarını şehir merkezindeki cadde ve sokaklara taşıdı. Ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştirirken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yol güvenliğini sağlıyor. Öte yandan ekiplerin bir kısmı da buzlanmaya karşı tuzlama faaliyetlerine devam ediyor.



Başkan Pekmezci çalışmaları yerinde takip etti



Karla Mücadele Ekipleri vatandaşların kar yağışından en az şekilde etkilenmesi için yoğun bir mesai harcarken Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ile birlikte çalışmaları yerinde takip ediyor.



Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Pekmezci, "Kar yağışının günlük hayatı en az şekilde etkilemesi için tüm ekiplerle sahadayız. Şehrimizde yoğun bir kar yağışı hakim bizlerde Bayburt Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Kar yağışı başladığı saatlerden itibaren alarma geçtik ve vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Zaman mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA