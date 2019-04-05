Battalgazi Belediyesinde Devir Teslim Yapıldı

Battalgazi Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Gürkan'dan Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini devralan Osman Güder, "Almış olduğumuz bayrağı daha yukarıya çıkartmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'ne gelişinde Battalgazi Belediye çalışanları tarafından görkemli bir şekilde karşılandı. Devir teslim törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, bazı meclis üyeleri, parti teşkilatının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Devir teslim töreninde ilk olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayrağı emin ellere teslim ettiğini belirterek, "Bugün bayrağı Osman Güder kardeşime devretmekle birlikte şunu bütün içtenliğimle ifade ediyorum. 13 bin nüfusluk aldığım Battalgazi Belediyesi'ni 2009 yılında 31 bin nüfus, 2014 yılında 300 bin nüfusluk bir şehir haline getirdik. Bu güzel ilçeyi, bu güzel bayrağı kardeşim Osman Güdere teslim etmekle gurur duydum. Kendileri ile tabi ki 2014'de biz belediye başkanı, kendisi ise ilçe başkanı iken güzel bir istişare içerisinde, güzel birliktelikle hakikaten Battalgazi'mizi istikbale hazırlamak şartıyla teşkilat, yerel yönetim birliğimizi en güzel örneğini sergiledik. Bu süreç içerisinde bize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı, birlikten dolayı, bu görevi devrederken, bu güzel ve güzide ilçemizi gönül rahatlığıyla kendisine teslim ediyoruz ve inanıyorum, biliyorum ki almış olduğu kutsal bayrağı, hizmet bayrağını daha ileriye götürecek. Kendiside Battalgazi Belediye başkanı olarak ve diğer ilçelerimizle birlikte el ele vererek, Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, hizmet yarışı bayrağının emin ellerde olduğunu ifade ederek, "3 dönemdir Battalgazi ilçemizde kendileri de ifade ettiler. Çok güzel hizmetler etmiş, örnek bir belediyecilik sergilemiş ve bunun ödülünü Büyükşehir Başkanı olarak alan Selahattin Gürkan Başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel eserlere, icraatlara imza attılar. Ahmet Çakır başkanımıza burada teşekkür etmeden geçmeyeceğim. Ahmet başkan gerçekten Malatya'mızın çehresini değiştiren başkanlardan bir tanesidir. O yüzden Ahmet Başkana teşekkür ediyorum. Daha sonra Hacı Uğur başkanımız görev yaptı, ona da şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün AK Parti, Malatya'da çok güzel hizmetlere, icraatlara imza atmıştır. Türkiye'de ilkler arasına giren bir oy oranı ile 2019'unda Türkiye'nin belki kıskanmış olduğu, istediği sayıya ulaşmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde, burada almış olduğumuz bayrağı daha yukarıya çıkartmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Reklam kılavuzumuza şu sloganı yazdık 'bayrak emin ellerde' inşallah emanete sahip çıkarak, Battalgazi'miz adına elimizden ne geliyorsa yapacağımıza dair burada söz veriyoruz. Bugün üç yüz on bin insanın sorumluluğunu almış bulunmaktayız. Diyorum ki 'Rabbim bize güç kuvvet ver, işlerimizi kolaylaştır'. Tüm Malatya halkına hizmet etme adına, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şunu da ifade ediyorum. Biz geldiğimiz yeri unutmayacağız. 17 AK Parti teşkilatı ile yol yürüdük ve bu millete hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra Cumhur İttifakı'nın teşkilatları ve gerekse belediyemiz ile Malatya'yı daha yukarılara taşıma adına elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Başkanımıza diyoruz ki, 'gözünüz arkada kalmasın, Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim işleriniz kolaylaştırsın' Biz bir ekibiz. Ekip olduğumuz müddetçe fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Oluşturmak isteyenleri saf dışı bırakma adına elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediye Başkanı iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Osman Güder'e Battalgazi Belediyesi'nin mührünü teslim ederken, her iki başkan da birbirine başarı dileklerinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA