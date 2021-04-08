Batman'da Kent Konseyi Yürütme Kurulu salgın başlığıyla toplandı
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Batman'da Kent Konseyi Yürütme Kurulu salgın başlığıyla toplandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da Kent Konseyi Yürütme Kurulu salgın başlığıyla toplandı

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu aylık toplantısı yapıldı.

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu aylık toplantısı yapıldı.

Eczacılar Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda salgın yönetimi ve aşı çalışmalarının son durumu hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Atıf Gür, yaptığı konuşmada, kısıtlama tedbirlerinin ortadan kalkmasıyla vaka sayısının hızla arttığını belirtti.

"Ortalama günlük 7-8 olan vaka sayısı dün itibarıyla 72-73 vaka bandına kadar çıktı. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 65 civarında." diyen Gür, ramazanda tedbirlerin daha da artırılması ile daha kontrollü olunacağını umduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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