Batı Karadeniz'deki selde görev alan sağlık personeline teşekkür belgeleri verildi

KARABÜK (AA) - Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde görev alan sağlık personellerine teşekkür belgelerini takdim etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, Batı Karadeniz'deki sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek, yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca görev yaptı.

Afetzedelere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Karabük UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgeleri, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından verildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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